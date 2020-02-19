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  3. 19 Şubat 2020 15:10

Şişli'deki vahşetin şüphelileri kamerada

İstanbul Şişli'deki evinde elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunan Nijeryalı DJ'in katil zanlıları güvenlik kamerasına yansıdı.

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