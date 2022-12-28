Anasayfa Video Galeriler Gündem Siste ortalık savaş alanına döndü, 20 araç birbirine girdi Siste ortalık savaş alanına döndü, 20 araç birbirine girdi 28 Aralık 2022 Çarşamba Saat: 12:25 Çin’in Zhengzhou kentinde yoğun sis nedeniyle en az 200 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ac0b87029465551f435063" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sahibinin elinden kaçan köpek çocuğa böyle saldırdı! Ozan Doğulu ve sevgilisinin boy farkı olay oldu Çöller ülkesi Suudi Arabistan’a kar yağdı! Canlı yayında sinirler gerildi! Müge Anlı ağladı, Rahmi Özkan yüzüne tükürdü Konserve balıktan da mikroplastik çıktı HaberTürk'te Kübra Par'dan Ahmet Davuoğlu'na ''Bahçeli'' müdahalesi Türk-İş Başkanı canlı yayında kendisini böyle savundu İstanbul'da vahşet! Diri diri yakarak öldürdüler İstanbul'da 20 katlı binada yangın paniği