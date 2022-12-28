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  4. Siste ortalık savaş alanına döndü, 20 araç birbirine girdi

Siste ortalık savaş alanına döndü, 20 araç birbirine girdi

Çin’in Zhengzhou kentinde yoğun sis nedeniyle en az 200 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü.

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