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  4. Sitede ''havuz'' kavgası: Yabancı uyruklular ile site sakinleri birbirine girdi

Sitede ''havuz'' kavgası: Yabancı uyruklular ile site sakinleri birbirine girdi

Bursa'da havuza girmek isteyen yabancı uyruklu site sakinleri ile vatandaşlar arasında kavga çıktı.

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