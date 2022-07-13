Anasayfa Video Galeriler Gündem Sitede ''havuz'' kavgası: Yabancı uyruklular ile site sakinleri birbirine girdi Sitede ''havuz'' kavgası: Yabancı uyruklular ile site sakinleri birbirine girdi 13 Temmuz 2022 Çarşamba Saat: 15:10 Bursa'da havuza girmek isteyen yabancı uyruklu site sakinleri ile vatandaşlar arasında kavga çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ceb635165b2339284220b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Datça'da orman yangını! Herkes seferber oldu Acil serviste saç saça baş başa kavga Çöp kamyonu adamı ezdi! Feci kaza kamerada ABD'yi sarsan skandal! Okul saldırısının görüntüleri sızdı Tatil çileye dönüştü: Uzungöl yolunda kilometrelerce araç kuyruğu Hande Fırat'a canlı yayında gelen gizemli telefon! Eli ayağı birbirine dolandı Adalar vapurunda ortalık savaş alanına döndü Galatasaray antrenmanında kavga: Kerem Aktürkoğlu ile Patrick van Aanholt birbirine girdi İstanbul'un göbeğinde akılalmaz görüntüler: Önce darbedip sonra kaçırdılar