Şivan Perwer İbrahim Tatlıses Diyarbakır Konuşması

Çözüm süreci için Erdoğan ile el ele kürsüye çıkan Şivan Perver, şimdi Türkiye'yi düşman ilan etti!

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