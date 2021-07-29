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  4. Şivan Perwer İbrahim Tatlıses Diyarbakır Konuşması

Şivan Perwer İbrahim Tatlıses Diyarbakır Konuşması

Çözüm süreci için Erdoğan ile el ele kürsüye çıkan Şivan Perver, şimdi Türkiye'yi düşman ilan etti!

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