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AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN SKANDAL ÇAĞRI: ''SURİYE HAREKATINI DURDURUN!''
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  3. 09 Ekim 2019 18:15

Şivan Perwer ''Suriye'ye girmeyin'' diye ağladı !

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Şivan Perwer operasyon sonrası sosyal medyadan ağlayarak paylaşımda bulundu.

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