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FETÖ OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR: 15 GÖZALTI
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  3. 02 Temmuz 2017 09:45

Sivas olaylarının 24. yıl dönümü

Sivas olaylarının 24. yıl dönümü anmaları için il dışından Sivas’a gelen araçlar didik didik arandı.

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Erzurumda çocukların tehlikeli oyunu
Erzurumda çocukların tehlikeli oyunu
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Ümraniyede feci kaza! Otobüs eve girdi
Ümraniyede feci kaza! Otobüs eve girdi
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Matbaa mürekkepleri fabrikasında yangın
Matbaa mürekkepleri fabrikasında yangın
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AK Parti Van Milletvekili Aydından Ahinin yakınlarına taziye ziyareti
AK Parti Van Milletvekili Aydından Ahinin yakınlarına taziye ziyareti
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Yine asker, yine zehirlenme
Yine asker, yine zehirlenme
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Taksimde "serin hava" kalabalığı
Taksimde "serin hava" kalabalığı