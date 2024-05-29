Anasayfa Video Galeriler Gündem Sivas'ın gözbebeği Kangal köpeğinin nesli tehlikede Sivas'ın gözbebeği Kangal köpeğinin nesli tehlikede 29 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 10:26 Güncelleme: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 10:26 Dünyaca ünlü Sivas Kangal köpekleri, iklim değişikliği, mevsim kaymaları ve kar yağışının olmaması nedeniyle eşleşme süreci 4 ay gecikti. İklim değişikliği nedeniyle Kangal köpeği üretiminin yüzde 50 düştüğü belirtildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6656d8968acd6ff44b084fb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sosyal medyadaki yeni tehdit: Fenomen diyetleri Alex De Souza'nın Süper Lig'e dönüşü muhteşem oldu 25 yıllık mesleğini bırakıp devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu İzmir'de sokak ortasında dehşet: 1 ölü Türkiye'den Himalaya'ları aratmayan görüntüler İstanbul'da köprüler Azerbaycan bayrağının renklerine büründü Efes-2024 Tatbikatı'nda milli savunma teknolojileri sergilendi Bir suç örgütü daha çökertildi: 51 gözaltı var Sağanak yağışlar sele yol açtı; 2 genç kız sele kapıldı