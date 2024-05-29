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Sivas'ın gözbebeği Kangal köpeğinin nesli tehlikede

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Dünyaca ünlü Sivas Kangal köpekleri, iklim değişikliği, mevsim kaymaları ve kar yağışının olmaması nedeniyle eşleşme süreci 4 ay gecikti. İklim değişikliği nedeniyle Kangal köpeği üretiminin yüzde 50 düştüğü belirtildi.

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