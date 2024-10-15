Anasayfa Video Galeriler Gündem Sivas'ta 4.0 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasında Sivas'ta 4.0 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasında 15 Ekim 2024 Salı Saat: 15:46 Sivas'ın Gürün ilçesinde saat: 14:17'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670e64155ec94c15f2084583" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 750 TL'lik kredi kartı vergisinde geri adım Erdoğan yine uyardı: ''İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor'' Yılmaz bebek metrobüste doğdu Van'da günlerdir aranan Rojin'in cansız bedeni bulundu Akrabalarının canından bezdirdiği küçük esnaf dükkanına bu tabelayı astı Ünlülerin ''Bostan Baba''sı uyuşturucu üreticisi çıktı İstanbul'da kan donduran olay: 40 günlük bebeği 7. kattan aşağı attı Polise saldıran cezaevi firarisini vatandaş yakaladı İstanbul'da hastane karıştı: Bahçede silah sesleri