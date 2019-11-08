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  3. 08 Kasım 2019 16:05

Sivas'ta büyük yangın ! Alevler her yeri sardı

Sivas'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

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