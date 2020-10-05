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  3. 05 Ekim 2020 15:50

Sivas’ta Çengel Boynuzlu dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

Video Galeri
Cem Özer’in özel fotoğrafları ifşa oldu
Cem Özer’in özel fotoğrafları ifşa oldu
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Işıklarda dilenen dilencileri, arabanın içinde görünce...
Işıklarda dilenen dilencileri, arabanın içinde görünce...
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Ölümle alay ettiler! Bu görüntüler sosyal medyayı karıştırdı
Ölümle alay ettiler! Bu görüntüler sosyal medyayı karıştırdı
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Bu çocuk ona ekonomiyi soran muhabiri pişman etti
Bu çocuk ona ekonomiyi soran muhabiri pişman etti
Video Galeri
Putin'in bu görüntüleri olay oldu
Putin'in bu görüntüleri olay oldu
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2 bin 600 yıllık tabutun içinden bakın ne çıktı
2 bin 600 yıllık tabutun içinden bakın ne çıktı
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