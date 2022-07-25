Anasayfa Video Galeriler Gündem Sivas'ta çoban katliamı: 3 kişiyi öldürdü Sivas'ta çoban katliamı: 3 kişiyi öldürdü 25 Temmuz 2022 Pazartesi Saat: 13:30 Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir çoban, otlattığı hayvanları çalmaya geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62de70cdf3f44d4dd9482783" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da motosikletli saldırganlar kamerada! 2 sevgiliye ateş açtılar TÜGVA'dan 5 bin öğrenci ile Ayasofya'da namaz organizasyonu Hainlere bir darbe daha: 15 terörist daha etkisiz hale getirildi Ne Bodrum ne Antalya... Türkiye'de tek olan mavi bayraklı plaja akın ettiler Yolcu otobüsü küle döndü İzmir'de kimya imalathanesinde yangın: 1 ölü, 1 yaralı Adana'da iki grup sokak ortasında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı İlber Ortaylı'dan ''yeni başlayanlar'' için Lozan Antlaşması dersi Afgan sığınmacılar bu sefer de Türk Lirası'nı yere serip üstünde yürüdü