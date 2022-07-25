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Sivas'ta çoban katliamı: 3 kişiyi öldürdü

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir çoban, otlattığı hayvanları çalmaya geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü.

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