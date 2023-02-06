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Sivas'ta deprem anı kameraya yansıdı

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Kahramanmaraş'taki 7.4 büyüklüğündeki deprem Sivas'ta da hissedildi. Deprem anı saniye saniye bir nalbur dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı.

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