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  3. 19 Kasım 2019 14:30

Sivas'ta doğal Çin Seddi bulundu

Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Boğazören köyü yakınlarındaki kayalıkları görenler, Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan Çin Seddi'ne benzetiyor. Bölge sakinleri, yaklaşık 35 kilometre uzunluğundaki kayalıkların turizme kazandırılmasını istiyor.

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