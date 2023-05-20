Anasayfa Video Galeriler Gündem Sivas'ta hortum etkisi: Bazı evlerin çatıları uçtu Sivas'ta hortum etkisi: Bazı evlerin çatıları uçtu 20 Mayıs 2023 Cumartesi Saat: 16:45 Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen hortum cep telefonu kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6468cef0f980267c3f6d8313" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bursa'da düğün değil meydan muharebesi! Sandalye ve masalar havada uçuştu Güpe gündüz şipşak motosiklet hırsızlığı kamerada Düğün salonu savaş alanına döndü İstanbul'da eli palalı otoparkçı dehşeti kamerada Münevver Karabulut'un vahşice katledildiği villa yıkıldı Ali Babacan: ''Cumhur İttifakı ile çalışmaya hazırız'' Korkunç cinayet yıllar sonra çözüldü! Tetikçi bile tutmuş! 2 adet yerli SİHA AKSUNGUR TSK'ya teslim edildi Cübbeli Ahmet: ''Bizim sağcılar CHP'ye iyi bir kazık attı''