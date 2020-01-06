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  3. 06 Ocak 2020 20:25

Sivas'ta kar sürgünü ulaşımı felç etti !

Sivas-Kayseri kara yolunda etkili olan kar sürgünü ulaşımda aksamalara neden oldu.Sivas’ta etkili olan dondurucu soğuk rüzgarla birleşince ulaşımda aksamalar yaşandı.

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