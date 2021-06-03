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Sivas'ta katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ın Gölova ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

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