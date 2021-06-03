Anasayfa Video Galeriler Gündem Sivas'ta katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti Sivas'ta katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti 03 Haziran 2021 Perşembe Saat: 18:20 Sivas'ın Gölova ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b8f33d7a0549314a72206f" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çaykur Rizespor'da istifa depremi Ankara'da kimyasal madde deposu alev alev yandı 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp günlerce kabusu yaşattı İş vaadiyle iğrenç tuzak: Çıplak fotoğrafla şantaj yapmışlar ABD'de görevli Türk profesör: ''BioNTech aşısı o kadar yüksek antikor üretiyor ki...'' Şentop'tan ''Mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi'' açıklaması Canlı yayında ortalık karıştı: İşte Müge Anlı'yı çıldırtan anlar İstanbul'da kurşun yağdırdı... Dehşet anları kamerada İstanbul trafiğinde öldüresiye yol verme dayağı kamerada