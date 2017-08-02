CANLI MAÇ BAŞAKŞEHİR - CLUB BRUGGE / TUR İÇİN MÜTHİŞ MÜCADELE
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  3. 02 Ağustos 2017 21:15

Sivasta kuş gribi şüphesi

Sivas'ın merkeze bağlı Serpincik köyünde bir kazın telef olması üzerine başlatılan çalışmalar sonucu kuş gribi şüphesiyle yaklaşık bin kanatlı hayvan itlaf edildi.

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Şehit Binbaşı Ümit Çelik son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Binbaşı Ümit Çelik son yolculuğuna uğurlandı
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Rus muhabire canlı yayında saldırı
Rus muhabire canlı yayında saldırı
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Ağaca asılı ceset bulundu!
Ağaca asılı ceset bulundu!
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Beşiktaşta köpeğe sarılarak uyuyan çocuk yürekleri burktu
Beşiktaşta köpeğe sarılarak uyuyan çocuk yürekleri burktu
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Diyarbakır şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor
Diyarbakır şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor
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Freni boşalan kamyon eve çarparak durabildi
Freni boşalan kamyon eve çarparak durabildi
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