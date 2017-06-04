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  3. 04 Haziran 2017 17:15

Sivasta sıcak hava bunalttı

Sivas'ta hissedilen sıcaklığın 30 derecenin üzerine çıkmasıyla bunalan vatandaşlar, ağaçların gölgelerinde serinleyerek uyudu.

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Karaya oturan teknedeki turistleri sahil güvenlik kurtardı
Karaya oturan teknedeki turistleri sahil güvenlik kurtardı
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Otomobil su kanalına düştü, takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil su kanalına düştü, takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
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Komşunun grevi Kapıkuleyi vurdu
Komşunun grevi Kapıkuleyi vurdu
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Aracın motoruna giren yavru kedi sürücüye zor anlar yaşattı
Aracın motoruna giren yavru kedi sürücüye zor anlar yaşattı
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Kadın sürücü ortalığı birbirine kattı
Kadın sürücü ortalığı birbirine kattı
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Arabasının önü kesildi, kaçmak yerine Diyarbakıra yatırım yaptı
Arabasının önü kesildi, kaçmak yerine Diyarbakıra yatırım yaptı