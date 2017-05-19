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  3. 19 Mayıs 2017 21:45

Sivasta şiddetli yağış

Sivas’ta etkili olan şiddetli yağış yolları göle çevirdi.

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Kitabı yırtıldı diye Türkiyeyi ağlatan kız Gaziantepli çıktı
Kitabı yırtıldı diye Türkiyeyi ağlatan kız Gaziantepli çıktı
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Mardin kızıla büründü
Mardin kızıla büründü
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İsrailin askeri kapısına, Filistin bayrağını astılar
İsrailin askeri kapısına, Filistin bayrağını astılar
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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazından geçti
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazından geçti
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Geleneksel Goman Dağı Yürüyüşü yapıldı
Geleneksel Goman Dağı Yürüyüşü yapıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan HSKya 4 yeni üye atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan HSKya 4 yeni üye atadı