  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 16 Haziran 2017 12:15

Sivasta tarlaları dolu vurdu

Sivas’ta önceki gün meydana gelen dolu yağışı nedeniyle yaklaşık 20 bin dönüm ekili alan zarar gördü.

Video Galeri
Oğlu için adalet yürüyüşünde
Oğlu için adalet yürüyüşünde
Video Galeri
FETÖnün aktif olan gaybubet evine operasyon: 6 tutuklama
FETÖnün aktif olan gaybubet evine operasyon: 6 tutuklama
Video Galeri
Sivasta tarlaları dolu vurdu
Sivasta tarlaları dolu vurdu
Video Galeri
Rehber öğretmenlere koçluk eğitimi
Rehber öğretmenlere koçluk eğitimi
Video Galeri
Beykoz'da ihtiyaç sahiplerine gönül sofrası
Beykoz'da ihtiyaç sahiplerine gönül sofrası
Video Galeri
Geleceğin beyaz hackerları siber kampa girdi
Geleceğin beyaz hackerları siber kampa girdi