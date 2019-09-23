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ŞIRNAK'TA 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
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  3. 23 Eylül 2019 08:15

Sivas’ta trafik kazası; 2 ölü 6 ağır yaralı - Haber

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FETÖ'nün cephaneliği yağmaladığı görüntüler şoke etti
FETÖ'nün cephaneliği yağmaladığı görüntüler şoke etti
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Erdoğan'a New York'ta coşkulu karşılama !
Erdoğan'a New York'ta coşkulu karşılama !
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İstanbul’da TEKNOFEST yoğunluğu havadan görüntülendi
İstanbul’da TEKNOFEST yoğunluğu havadan görüntülendi
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Gaziosmanpaşa’da 14 katlı inşaatta yangın - İhlas Haber Ajansı
Gaziosmanpaşa’da 14 katlı inşaatta yangın - İhlas Haber Ajansı
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki intihar girişimi trafiği felç etti
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki intihar girişimi trafiği felç etti
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Terör örgütü sınırın sıfır noktasında mevzilendi
Terör örgütü sınırın sıfır noktasında mevzilendi
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