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TÜRKİYE YASTA; HARUN KOLÇAK'I KAYBETTİK !
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  3. 20 Temmuz 2017 00:32

Sivasta trafik kazası: 6 yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

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Adanada sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Adanada sulama kanalında erkek cesedi bulundu
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Eski rektör çelişkili ifadeleri nedeniyle FETÖden tutuklandı
Eski rektör çelişkili ifadeleri nedeniyle FETÖden tutuklandı
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Hemofili hastası çocuk 7.5 dakika sonra hayata döndü
Hemofili hastası çocuk 7.5 dakika sonra hayata döndü
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Esenyurtda doğalgaz patlaması: 1 yaralı
Esenyurtda doğalgaz patlaması: 1 yaralı
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Silivrideki selin geliş anı kamerada
Silivrideki selin geliş anı kamerada
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Yağmurun yumuşattığı yol, tırı yuttu
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