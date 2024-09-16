Anasayfa Video Galeriler Gündem Sivas'ta yolunu kaybeden güvercinler böyle kurtarıldı Sivas'ta yolunu kaybeden güvercinler böyle kurtarıldı 16 Eylül 2024 Pazartesi Saat: 17:10 Güncelleme: 16 Eylül 2024 Pazartesi 17:10 Sivas'ta havalandırma boşluğu ve aspiratöre sıkışan iki güvercin ekiplerin müdahalesi ile kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e83c6dc159ed7ed9022a33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tekirdağ'daki vahşette 2 tutuklu olay yerine getirildi İstanbul'da ekipleri alarma geçiren ihbar Narin'in cansız bedeninin bulunduğu an ortaya çıktı Bu da Türkiye'nin ''kaldırım'' lezzeti: Mahalleli betonda yetiştiğini görünce inanamadı Gelin ve damada herkesi şaşırtan beşi bir yerde... PKK'ya peş peşe darbe: 6 terörist etkisiz hale getirildi Türkiye'nin turizm cenneti, deniz çölüne dönüştü Böylesi daha önce görülmedi: Van Gölü'nün dibinde yeni keşif Türkiye'nin asırlık geleneği bin 700 rakım yükseklikte böyle görüntülendi