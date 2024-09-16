Sivas'ta yolunu kaybeden güvercinler böyle kurtarıldı

Sivas'ta havalandırma boşluğu ve aspiratöre sıkışan iki güvercin ekiplerin müdahalesi ile kurtarıldı.

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