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Sivas’taki gizemli oyuğun sırrı çözüldü

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Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan ve Mithridates döneminde inşa edilen gizemli oyuğun sırrı çözüldü.

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