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Sivrisinekler bir şehrin kabusu oldu! AVM'yi istila ettiler

Kocaeli'de özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan sivrisinekler görenleri şaşkına çevirdi. Bir AVM'yi de istila eden sinekler için vatandaşlar ve iş yeri yetkilileri yardım bekliyor.

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