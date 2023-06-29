Anasayfa Video Galeriler Gündem Sivrisinekler bir şehrin kabusu oldu! AVM'yi istila ettiler Sivrisinekler bir şehrin kabusu oldu! AVM'yi istila ettiler 29 Haziran 2023 Perşembe Saat: 16:45 Kocaeli'de özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan sivrisinekler görenleri şaşkına çevirdi. Bir AVM'yi de istila eden sinekler için vatandaşlar ve iş yeri yetkilileri yardım bekliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649d8af130fb294e100a02a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bodrum'da nüfus 5'e katlandı Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması Togg bir ülkeye daha teslim edildi Eber Gölü'nde masalsı görüntüler 7 asırlık caminin içini görenler şaşıp kalıyor Tonlarca saman yüklü tır alev alev yandı Bursa'nın köylerinde yetişiyor, Avrupa'ya ihraç ediliyor Kayıp gencin cesedi Dicle Nehri'nde bulundu Ev sahibi kapıyı üzerlerine kilitledi! 32 saat mahsur kaldılar