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  3. 26 Kasım 2019 22:10

Siyah akan dere paniğe neden oldu

Edirne'nin Hasanağa köyünde, tarım ve hayvancılıkta kullanılan dere sabah saatlerinde kahverengi ve siyah renkte akmaya başladı.

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