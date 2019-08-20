Siyahi Amerikalının boğazını sıkarak öldüren polis, meslekten ihraç edildi
20 Ağustos 2019 15:40
Siyahi Amerikalının boğazını sıkarak öldüren polis, meslekten ihraç edildi
New York Emniyeti, 5 yıl önce New York’ta “Nefes alamıyorum” diyerek ölen Eric Garner isimli siyahi bir adamın ölümüne neden olan polis memuru Daniel Pantaleo’nun meslekten ihraç edildiğini duyurdu. ABD’nin New York şehrinde 5 yıl önce Eric Garner (43) isimli siyahi bir adam, mağazanın dışında sigara sattığı iddiasıyla polislerce gözaltına alınmaya çalışılmış, Daniel Pantaleo isimli polis...