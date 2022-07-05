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Siyahi kadınla tokalaşan başbakandan tepki çeken hareket

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sokakta karşılaştığı siyahi bir kadınla tokalaştıktan sonra ellerini silkeledi. Kameraya yansıyan o anlar tepkilere neden oldu.

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