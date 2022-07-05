Anasayfa Video Galeriler Gündem Siyahi kadınla tokalaşan başbakandan tepki çeken hareket Siyahi kadınla tokalaşan başbakandan tepki çeken hareket 05 Temmuz 2022 Salı Saat: 11:45 İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sokakta karşılaştığı siyahi bir kadınla tokalaştıktan sonra ellerini silkeledi. Kameraya yansıyan o anlar tepkilere neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c3fa367a25ac7ee6332dd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da hareketli anlar! Terör şüphelisi kaçtı, polis kovaladı Spor yapan Ece Seçkin kendini sansürledi Kırklareli'de katliam gibi kaza: 6 ölü, 25 yaralı Perili Köşk icradan satışa çıkıyor! Fiyatı dudak uçuklattı İstanbul'da Erdoğan'ın komşuları geceyi sokakta geçirdi 2 genç kız tacizci zanlısını evire çevire dövdü! FOX'un yeni dizisinde güldüren hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına saldırı: Çok sayıda ölü var Erdoğan'ın "Her yeri ekin" sözüne güvenen çiftçilere yüz binlerce lira ceza!