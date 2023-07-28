Anasayfa Video Galeriler Gündem Siyanür tespit edilen kuyuda define aramışlar! Siyanür tespit edilen kuyuda define aramışlar! 28 Temmuz 2023 Cuma Saat: 11:40 Güncelleme: 28 Temmuz 2023 Cuma 11:40 Bilecik'te girdiği kuyudan cansız bedeni çıkarılan N.K.'nin ve yaralı kurtarılan A.A.'nın define aramak için kuyuya girdikleri ortaya çıktı. İkilinin, duvarları yumuşatmak için siyanür kullandıkları tespit edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c37f12a44dab768f712bb7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremin yıktığı Hatay'ı şimdi de Afrika sıcakları vurdu İstanbul'da yol kavgasında ortalık savaş alanına döndü İstanbul'da huzurevinde kabus! 115 kişi tahliye edildi Marmara Denizi'nin ortasında kabus! Yolcular baygınlık geçirdi MİT'ten sınır ötesi operasyon: PKK'nın Sincar sorumlusu etkisiz hale getirildi Tanju Özcan HDP'ye 1 kilo kına göndermiş: ''Görünür bir yere sürmedikleri kesin!'' Türkiye'nin en sevilen SUV'u yenilendi İstanbul'da 70 bin TL'lik zammı kabul etmeyen kiracıya beyzbol sopalı saldırı Davutoğlu Akbelen'de: ''Bu katliamı derhal durdurun''