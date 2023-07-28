Siyanür tespit edilen kuyuda define aramışlar!

Bilecik'te girdiği kuyudan cansız bedeni çıkarılan N.K.'nin ve yaralı kurtarılan A.A.'nın define aramak için kuyuya girdikleri ortaya çıktı. İkilinin, duvarları yumuşatmak için siyanür kullandıkları tespit edildi.

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