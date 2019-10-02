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  3. 02 Ekim 2019 15:50

Siyanürle anne ve babasını öldüren sanıktan tüyler ürperten ifadeler

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, annesi ve babasına siyanürlü şerbet içirerek öldüren 21 yaşındaki Mahmut Can K.'nin cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesine karar verildi.

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