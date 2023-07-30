  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Siyasi parti kongresinde patlama: 42 ölü, 80 yaralı

Siyasi parti kongresinde patlama: 42 ölü, 80 yaralı

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde bir siyasi partinin kongresinde meydana gelen patlamada 42 kişi öldü, 80 kişi de yaralandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın
Büyükçekmece Gölü'nde vahim manzara: 2 kilometre çekildi
Havuz temizliği yaparken ölümden döndü
Bu mahallede yaşayanlar buzdolabı yerine mağaraları kullanıyor
Saatlerce işkence edip, kayda aldılar!
Güney Koreli bakandan Hakan Fidan'ı gülümseten sürpriz
İçişleri Bakanlığı, Mahmut Tanal için harekete geçti
Yolcu otobüsü viyadükten düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı