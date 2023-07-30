Anasayfa Video Galeriler Gündem Siyasi parti kongresinde patlama: 42 ölü, 80 yaralı Siyasi parti kongresinde patlama: 42 ölü, 80 yaralı 30 Temmuz 2023 Pazar Saat: 17:55 Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde bir siyasi partinin kongresinde meydana gelen patlamada 42 kişi öldü, 80 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c679e572678f14085e1f63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın Büyükçekmece Gölü'nde vahim manzara: 2 kilometre çekildi Havuz temizliği yaparken ölümden döndü Bu mahallede yaşayanlar buzdolabı yerine mağaraları kullanıyor Saatlerce işkence edip, kayda aldılar! Güney Koreli bakandan Hakan Fidan'ı gülümseten sürpriz İçişleri Bakanlığı, Mahmut Tanal için harekete geçti Yolcu otobüsü viyadükten düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı