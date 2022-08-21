Anasayfa Video Galeriler Gündem Siz misiniz çevreyi rahatsız eden! 3 kişiyi tek başına dövdü Siz misiniz çevreyi rahatsız eden! 3 kişiyi tek başına dövdü 21 Ağustos 2022 Pazar Saat: 13:25 İstanbul Kadıköy'de alkollü olduğu iddia edilen ve çevreyi rahatsız eden 3 kişi, motokurye tarafından dövüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63020814b7dd30015a5be0c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 6'lı masadan ortak paylaşım Yolcu otobüsü alev topuna döndü ''Kral çıplak'' çıkışı olay olmuştu! Arınç'tan dikkat çeken sözler Bir gazetecinin en zor anları... Gaziantep'teki kazada mesai arkadaşını kaybetti Ümit Özdağ bombayı patlattı: ''1,5 milyon Suriyeliye vatandaşlık verildi'' İstanbul'da yine bir yabancı uyruklu çıplak kabusu Banka hesabına para yağınca ne yapacağını şaşırdı! Yüzde 300 zam isteyen ev sahibinin oyunu pes dedirtti İstanbul'da korkunç olay: Engelli vatandaşı ezip, öldürüp, kaçtı