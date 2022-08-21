Siz misiniz çevreyi rahatsız eden! 3 kişiyi tek başına dövdü

İstanbul Kadıköy'de alkollü olduğu iddia edilen ve çevreyi rahatsız eden 3 kişi, motokurye tarafından dövüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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