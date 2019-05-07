SON DAKİKA
AK PARTİ'DEN İSTANBUL SEÇİMLERİ İÇİN BİR HAMLE DAHA
ERDOĞAN'DAN İSTANBUL SEÇİMLERİ İÇİN İLK AÇIKLAMA - CANLI
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 07 Mayıs 2019 11:27

''Size cesaret vereceğim'' dedi, aşağı atladı

Antalya'nın ünlü turistik noktalarından biri olan Köprülü Kanyonda, 35 metre yüksekten nehre atlayan adam yürekleri ağızlara getirdi. O anlar kameraya yansıdı.

Video Galeri
İstanbul'da operasyon ! Kalpazanlar böyle yakalandı
İstanbul'da operasyon ! Kalpazanlar böyle yakalandı
Video Galeri
Cinsel istismara uğrayan çocuk intihara kalkıştı
Cinsel istismara uğrayan çocuk intihara kalkıştı
Video Galeri
Akşener: ''Cübbesine düğme diktirmiş, siyasilerden emir alan hukukçular''
Akşener: ''Cübbesine düğme diktirmiş, siyasilerden emir alan hukukçular''
Video Galeri
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı
Video Galeri
1 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
1 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Video Galeri
Meteoroloji uyardı: Hava soğuyacak, yağışlar geri dönüyor !
Meteoroloji uyardı: Hava soğuyacak, yağışlar geri dönüyor !
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM