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  3. 27 Ekim 2020 11:40

Sizin de başınıza gelebilir! Bankada hayatlarının şokunu yaşadılar

Kahramanmaraş'ta evli çiftin internet bankacılığı şifresini ele geçiren dolandırıcılar çift adına 116 bin TL tutarında banka kredisi çekti.

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