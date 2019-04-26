“Sizin güveninize layık olmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız”
26 Nisan 2019 15:15
“Sizin güveninize layık olmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız”
Pendik’te Cuma namazını kıldıktan sonra vatandaşlara kısa bir konuşma yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım; “Sizin güveninize layık olmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız” şeklinde konuştu. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım bugün Pendik’e gelerek burada Çarşı Camiinde Cuma namazını kıldı. Binali Yıldırım’a burada Pendik...