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  4. Sizin savunmanız da batsın, şakanız da! Genç kadını kör ediyorlardı

Sizin savunmanız da batsın, şakanız da! Genç kadını kör ediyorlardı

Mersin'de 2 arkadaşıyla kaldırımda yürüyen 20 yaşındaki genç kadını motosikletten attıkları içi su dolu balonla gözünden yaralayan 2 zanlı savunmalarında balonu 'şaka' amaçlı attıklarını söyledi.

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