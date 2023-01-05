Anasayfa Video Galeriler Gündem Sizin savunmanız da batsın, şakanız da! Genç kadını kör ediyorlardı Sizin savunmanız da batsın, şakanız da! Genç kadını kör ediyorlardı 05 Ocak 2023 Perşembe Saat: 13:45 Mersin'de 2 arkadaşıyla kaldırımda yürüyen 20 yaşındaki genç kadını motosikletten attıkları içi su dolu balonla gözünden yaralayan 2 zanlı savunmalarında balonu 'şaka' amaçlı attıklarını söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63b6aa46cb46735e276d2de3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fırında iğrenç görüntü! Gören telefonuna sarıldı 3 Yeşil sahayı ringe çevirdiler, ortalık savaş alanına döndü Balkondan düşen kadın öldü, hastane karıştı! Sokak ortasında dehşet anları! Yere düşen polisi böyle bıçakladı Dolandırıcıların yeni hedefi gençler oldu! Böyle kandırıyorlar Arsa yatırımı yapmak isteyenleri hedef aldılar! Bu da''uydulu'' vurgun! Diyarbakır'da trafo yangını! Peş peşe patlama oldu Fotoğraflar Türkiye'den! Buz tutan gölde Eskimo usulü balık avı