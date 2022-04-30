Anasayfa Video Galeriler Gündem Skandal görüntü ! Kurtlar Vadisi trafikte ölüme götürüyordu Skandal görüntü ! Kurtlar Vadisi trafikte ölüme götürüyordu 30 Nisan 2022 Cumartesi Saat: 11:15 Ankara'da, direksiyon başında cep telefonundan dizi izlediği görüntülerle sosyal medyada tepki toplayan yolcu minibüsünün şoförüne para cezası uygulandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/626cf01ff22770360a0ef863" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir bayram klasiği: ''Kilit kavşak''ta kuyruğun sonu görülmedi Cem Küçük’e canlı yayında soğuk duş: ''Sen tükürdüğünü yalayan bir insansın'' İstanbul'da kırmızı ışık katliamı! Ölü ve yaralılar var İstanbul'da korkunç kaza: Metrobüsler kafa kafaya çarpıştı Hemşireye makasla saldırdı: O anlar saniye saniye kamerada Yola çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul trafiğinde son durum Şile'de otel havuzu hayvanlar için mezar oldu 10 yıldır sahte kimlikle dolaşan firari yakalandı İstanbul'da fabrikada patlama anı kamerada