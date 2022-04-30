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  4. Skandal görüntü ! Kurtlar Vadisi trafikte ölüme götürüyordu

Skandal görüntü ! Kurtlar Vadisi trafikte ölüme götürüyordu

Ankara'da, direksiyon başında cep telefonundan dizi izlediği görüntülerle sosyal medyada tepki toplayan yolcu minibüsünün şoförüne para cezası uygulandı.

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