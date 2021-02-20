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  3. 20 Şubat 2021 17:55

Skandal görüntü! ''Meyve suyu içmeyin'' diyerek paylaşıldı

Sosyal medyada Adana’da çekildiği iddia edilen, çürümüş portakalların meyve suyu yapımı için kepçeyle tesislere taşındığı görüntü sosyal medyayı salladı.

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