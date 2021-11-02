Anasayfa Video Galeriler Gündem Skandal görüntü! Taksinin direksiyonunda 13 yaşında bir çocuk! Skandal görüntü! Taksinin direksiyonunda 13 yaşında bir çocuk! 02 Kasım 2021 Salı Saat: 10:50 Arnavutköy'de bir site içinde taksi kullanan 13 yaşındaki çocuğun babasına şikayet sonrası ceza kesildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6180edd8713ef77b14574997" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında Buket Aydın için olay sözler: ''Cumhurbaşkanı'nın uçaklarında giden kadın...'' İstanbul Boğazı geçişlere kapatıldı Star Wars'un yeni serisi The Book of Boba Fett'ten ilk fragman İstanbul'da çatıda can pazarı! 3 kişi ölüme atladı TOGG paylaştı: Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi Kutlamalarda kabus! 20 metreden yere çakıldı Bir kadın cinayeti daha! ''Anneni öldürdüm, kaçıyorum!'' Aslıhan Malbora'nın bu dansı Üç Kuruş dizisine damga vurdu Benzin istasyonlarında gece yarısı ''zam'' kuyruğu