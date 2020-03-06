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  3. 06 Mart 2020 13:30

Skandal görüntü! Yunanistan Suriyelileri çırılçıplak soyup geri gönderdi

Edirne'den Yunanistan'a geçen bir grup göçmen, Yunan güvenlik güçleri tarafından darp edildi. Göçmenlerin üzerindeki para ve giysiler alınarak, yarı çıplak halde Türkiye'ye gönderildi.

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