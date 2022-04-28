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  4. Skandal görüntüler: Dilencileri özel araçlarla sokaklara dağıttılar

Skandal görüntüler: Dilencileri özel araçlarla sokaklara dağıttılar

Bursa'da dilencileri özel araçlarıyla çalışacakları bölgelere servis eden sürücü görenleri hayrete düşürdü.

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