Anasayfa Video Galeriler Gündem Skandal görüntüler: Dilencileri özel araçlarla sokaklara dağıttılar Skandal görüntüler: Dilencileri özel araçlarla sokaklara dağıttılar 28 Nisan 2022 Perşembe Saat: 17:10 Bursa'da dilencileri özel araçlarıyla çalışacakları bölgelere servis eden sürücü görenleri hayrete düşürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/626aa04d7cd81600f5269843" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yer: Ankara... ABD ve Rusya'nın yaptığı takasın görüntüleri ortaya çıktı Murat Bardakçı’ya sert tepki: ''Tarihçi değil, gazeteci değil, sarayın şeyi'' Mehmetçik'ten Tunceli'de dev operasyon Emeklilere zamsız 1.100 TL verilirken, Suriyelilere verilen 2.000 TL isyan ettirdi Suriyeli, Afgan, Pakistanlı derken bir Honduraslılar eksikti o da geldi tam oldu! Marmara'ya geri dönen müsilaj kabusu için bir korkutan uyarı daha ''Kim olduğu fark etmez'' deyip gaziyi öldüresiye dövdüler ''Sürüngen'' hırsızlar güvenlik kamerasında İstanbul'da yine pitbull dehşeti! Genç kadın canını hiçe sayıp pitbullu böyle durdurdu