Anasayfa Video Galeriler Gündem Skandal görüntüler: Gümrük müdüründen herkesin içinde memura tokat Skandal görüntüler: Gümrük müdüründen herkesin içinde memura tokat 29 Aralık 2022 Perşembe Saat: 13:25 Ticaret Bakanlığı Gürbulak Bölge Müdürlüğü'ünde çekildiği iddia edilen görüntü sonrası Bakanlık harekete geçti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ad6b1ec479b8750f7a4663" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR EYT'liler SGK binası önünde kuyruk oluşturdu EYT'liler dikkat! SGK'dan ''emeklilik başvurusu'' açıklaması EYT'liler SGK binası önünde kuyruk oluşturdu İstanbul'un ''Teksas''ı Esenyurt'ta silahlı çatışma: Yaralılar var Ünlü futbolcu sahada bir anda yere yığıldı Otelde dehşet! Elinde çift silahla lobiye inip ateş etti Profesör konum gösterip uyardı: ''6.0 üzeri deprem bekliyoruz'' İstanbul trafiğinde akıl almaz magandalık kamerada Uzman çavuştan eşine şiddet! Polise yakalandı, rehin aldı