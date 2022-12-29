  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Skandal görüntüler: Gümrük müdüründen herkesin içinde memura tokat

Skandal görüntüler: Gümrük müdüründen herkesin içinde memura tokat

Ticaret Bakanlığı Gürbulak Bölge Müdürlüğü'ünde çekildiği iddia edilen görüntü sonrası Bakanlık harekete geçti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
EYT'liler SGK binası önünde kuyruk oluşturdu
EYT'liler dikkat! SGK'dan ''emeklilik başvurusu'' açıklaması
EYT'liler SGK binası önünde kuyruk oluşturdu
İstanbul'un ''Teksas''ı Esenyurt'ta silahlı çatışma: Yaralılar var
Ünlü futbolcu sahada bir anda yere yığıldı
Otelde dehşet! Elinde çift silahla lobiye inip ateş etti
Profesör konum gösterip uyardı: ''6.0 üzeri deprem bekliyoruz''
İstanbul trafiğinde akıl almaz magandalık kamerada
Uzman çavuştan eşine şiddet! Polise yakalandı, rehin aldı