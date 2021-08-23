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  4. Skandal görüntüler: ''Hamidiye'' diye kuyu suyu sattılar

Skandal görüntüler: ''Hamidiye'' diye kuyu suyu sattılar

Şile'de mevzuata uygun olmayan şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen su dolum tesisi mühürlendi.

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