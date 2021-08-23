Anasayfa Video Galeriler Gündem Skandal görüntüler: ''Hamidiye'' diye kuyu suyu sattılar Skandal görüntüler: ''Hamidiye'' diye kuyu suyu sattılar 23 Ağustos 2021 Pazartesi Saat: 21:55 Şile'de mevzuata uygun olmayan şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen su dolum tesisi mühürlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6123ef19a9a3dc310e4365f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti Gökhan Gönül'ün kardeşi çıkan Can Gönül'ü böyle anlattılar Korkudan tepetaklak oldu! O anlar sosyal medyayı salladı Yanından geçtiği palmiye ağacı sonu oldu! Feci ölüm kamerada . Görenleri şaşkına çeviren olay! 2 bin yıllık lahitten 150 yıldır su akıyor İstanbul'da ''denizde'' saldıran pitbull öldürdü Karadeniz'i bu sefer de hortum vurdu! Evleri yıkıp geçti İmamoğlu, ''çılgın proje olacaksa böyle olsun'' diyerek açıkladı İstanbul'da ''dedelerin kavgası'' görenleri şaşırtıt