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  4. Skandal görüntüler: İstanbul'da amatör hakeme 10 kişi saldırdı

Skandal görüntüler: İstanbul'da amatör hakeme 10 kişi saldırdı

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İstanbul'da 1. Amatör Lig 5. grup maçında Bağcılar Gençlergücü ile Karadolapspor, Bağcılar Belediyesi maçında istenmeyen görüntüler yaşandı.

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