Anasayfa Video Galeriler Gündem Skandal görüntüler: İstanbul'da amatör hakeme 10 kişi saldırdı Skandal görüntüler: İstanbul'da amatör hakeme 10 kişi saldırdı 14 Kasım 2022 Pazartesi Saat: 20:30 Güncelleme: 14 Kasım 2022 Pazartesi 20:30 İstanbul'da 1. Amatör Lig 5. grup maçında Bağcılar Gençlergücü ile Karadolapspor, Bağcılar Belediyesi maçında istenmeyen görüntüler yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63727b2ca21091436f227593" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Arızalanan Tesla önüne gelene çarptı: 2 ölü Bombayı bırakan terörist PYD’li çıktı Beyoğlu saldırısını düzenleyen kadın teröristin yakalandığı ev görüntülendi Taksim kırmızıya büründü! Vatandaşlar akın ediyor Taksim'de hayat normale dönüyor Taksim'deki hain saldırıyı gerçekleştiren terörist böyle yakalandı Taksim'i kana bulayan hainin yeni görüntüleri Bakan'dan tepki çeken sözler: ''Çocuk bile 9 ayda doğuyor'' Taksim'deki patlama anı kamerada