Anasayfa Video Galeriler Gündem Skandal görüntüler: İYİ Partili kadınların standına saldırı Skandal görüntüler: İYİ Partili kadınların standına saldırı 15 Kasım 2021 Pazartesi Saat: 22:15 İzmir'de İYİ Parti Buca İlçe Teşkilatı’nın yeni üye kaydetmek için kurduğu standa kimliği belirsiz kişiler tarafından fiziki saldırıda bulunuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6192b1e537e08b3ee13d5663" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafikte bir kadınla yakalanan Gökhan Çıra'dan olay gönderme Akıllara durgunluk veren olay: Gelin ve damadın etrafında drift yaptı! Dünyada bir ilk! Hem yolda hem de tren yayında hareket edebiliyor Aleyna Çalışkan ile sarmaş dolaş görüntülenen Batuhan Karacakaya yorumları tiye aldı! Al Sana Haber'de sular durulmuyor! Mesajları ifşa edilen Tuğba Ekinci programdan ayrıldı Yargı dizisinde Kadir Şeker sahnesi sosyal medyayı salladıosyal medyaya damga vurdu İmamoğlu'nun eski işi ünlü şarkıcıyı şaşırttı: ''Gerçekten mi?'' Türkiye'nin ilk pastanesi kepenk kapatıyor Hakan Ural ekranlara geri döndü! Canlı yayında duygusal anlar