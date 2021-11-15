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Skandal görüntüler: İYİ Partili kadınların standına saldırı

İzmir'de İYİ Parti Buca İlçe Teşkilatı’nın yeni üye kaydetmek için kurduğu standa kimliği belirsiz kişiler tarafından fiziki saldırıda bulunuldu.

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