Anasayfa Video Galeriler Gündem Skandal görüntüler! Kızlar Plajı’nda güpe gündüz sahilde cinsel ilişkiye girdiler Skandal görüntüler! Kızlar Plajı’nda güpe gündüz sahilde cinsel ilişkiye girdiler 11 Ocak 2024 Perşembe Saat: 12:35 Güncelleme: 11 Ocak 2024 Perşembe 12:35 Zonguldak sahilinde bir çiftin plajda güpe gündüz cinsel ilişkiye girdiği anlara dair görüntüler hakkında soruşturma başlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/659fb67a3a54f455040ab673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sadece birkaç tuşla tam 130 bin TL dolandırıldı Türkiye'nin en ilginç gelenekli çorbası... Yalnızca kalabalıkta tüketiliyor Karşıdan karşıya geçmek isterken araç değil koç çarptı TikTok bir genç kızımızın hayallerini silip attı Kaçak göçmenler bakın bu sefer nereden çıktı Karla kaplanan Tekçam Geçidi görsel şölen oluşturdu Ne Alaska, ne Sibiryai, ne de Kanada... Burası Türkiye'nin beyaz krallığı Psikiyatri hastası, hastanede kaldığı odayı ateşe verdi Kırmızı bültenle aranıyorlardı; 10'u da İstanbul'da yakalandı