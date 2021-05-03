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  4. Skandal görüntüler! Polis ceza yazmak yerine evlerine bıraktı

Skandal görüntüler! Polis ceza yazmak yerine evlerine bıraktı

17 günlük tam kapanma sürecinde sokağa çıkma yasağını deldiği için birçok vatandaşa ceza uygulanırken, sosyal medyada yayılan skandal görüntüler büyük tepki çekti.

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