Anasayfa Video Galeriler Gündem Skandal görüntüler! Polis ceza yazmak yerine evlerine bıraktı Skandal görüntüler! Polis ceza yazmak yerine evlerine bıraktı 03 Mayıs 2021 Pazartesi Saat: 23:01 17 günlük tam kapanma sürecinde sokağa çıkma yasağını deldiği için birçok vatandaşa ceza uygulanırken, sosyal medyada yayılan skandal görüntüler büyük tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609056866665b87aa54ed1b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde korkutan yangın Tam anlamıyla rezillik! Plajı boş bulan turist çırılçıplak denize girdi! Ahmet Çakar ölümden döndü! O anlar saniye saniye kamerada Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe üstüne darbe Canlı yayında değerlendirdi: Tam kapanma sonrası ne olacak? Antalya'da kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı Konyaaltı sahiline turist akını Yeni destek paketinden kimler yararlanacak? Başvurular başladı Yerli koronavirüs ilacı ve aşısı için tarih belli oldu!