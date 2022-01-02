Anasayfa Video Galeriler Gündem Skandal görüntüler! Polis, köpeklerle göstericilere saldırdı Skandal görüntüler! Polis, köpeklerle göstericilere saldırdı 02 Ocak 2022 Pazar Saat: 23:20 Hollanda’da polis, Covid-19 önlemlerini protesto eden göstericilere köpekle ve copla müdahale etti. Polis, köpeklerden biri tarafından ısırılan protestocuya copla vurmaya devam etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d2092a251fca281c002f33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Önce soydu, sonra yaktı, sonra bir daha soydu! AK Partili belediyenin etkinliğinde Atatürk'e hakaret Kılıçdaroğlu, 2022 yılındaki önceliğini açıkladı Ankara'da bir pitbull dehşeti daha! 10 yaşındaki çocuğa saldırdılar Dünyanın en garip penaltısı: 1 milyon kişi izledi İstanbul'da olay görüntü: Bir kamyon dolusu Afgan'ı İstanbul'un ortasına bırakıp kaçtılar Derin Talu kameraları görünce kucak kucağa kaçtı Şahan Gökbakar'dan zam yağmuruna şarkılı tepki At yarışında yürekleri ağza getiren kaza