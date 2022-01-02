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Skandal görüntüler! Polis, köpeklerle göstericilere saldırdı

Hollanda’da polis, Covid-19 önlemlerini protesto eden göstericilere köpekle ve copla müdahale etti. Polis, köpeklerden biri tarafından ısırılan protestocuya copla vurmaya devam etti.

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