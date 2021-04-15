Anasayfa Video Galeriler Gündem Skandal görüntüler! ''Seni öldürsem de ceza yemem'' Skandal görüntüler! ''Seni öldürsem de ceza yemem'' 15 Nisan 2021 Perşembe Saat: 21:15 Sosyal medyada bir kullanıcı, annesi ve kendisinin 2 yıldır şiddete maruz kaldığını söyleyerek darp görüntülerini paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/607882db6a23e2216e527bb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sergen Yalçın'ın aşı olduğu anlar sosyal medyayı salladı Nehirden su yerine süt aktı MSB'den gururlandıran Solotürk paylaşımı Meclis'e ''128 milyar dolar nerede'' afişi! İmamoğlu'ndan bir müjde daha Polisten sağlık çalışanlarına sert müdahale Kripto para haram mı? Nihat Hatipoğlu yanıtladı! Taksici, peşine takıldığı genç kadına çarptı! Katil kocadan akılalmaz plan! Vicdan azabı çeken arkadaşı itiraf etti