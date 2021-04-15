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Skandal görüntüler! ''Seni öldürsem de ceza yemem''

Sosyal medyada bir kullanıcı, annesi ve kendisinin 2 yıldır şiddete maruz kaldığını söyleyerek darp görüntülerini paylaştı.

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