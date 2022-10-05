Anasayfa Video Galeriler Gündem Skandal görüntüler! Zabıta seyyar satıcıyı tokatladı Skandal görüntüler! Zabıta seyyar satıcıyı tokatladı 05 Ekim 2022 Çarşamba Saat: 15:40 İstanbul Güngören'de zabıta ekibi, kamyonetiyle seyyar satıcılık yapan kişiye ailesinin gözü önünde tokat attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/633d7b354ed6d8658f1d4fe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Terör saldırısı sandılar! Doğalgaz patladı, ev yerle bir oldu 50 aktivist kadın daha Masha Amini için saçlarını kesti At yarışında skandal! O anlar saniye saniye kamerada Bu sefer şikayetçi olan bir erkek! Kadın müdür hakkında akıl almaz taciz iddiası Bakan Nebati, ''nöroekonomi'' çıkışı nedeniyle kendisini eleştirenlere bu yanıtı verdi Özel hastanenin yoğun bakımında yaşlı kadına iğrenç işkence Sokak ortasında dehşet! Kafasından vurup kaçtılar Erdoğan'dan CHP'ye ''başörtüsü'' teklifi Tacizi engelleyenlere silahlı saldırıda karar verildi