  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Skandal görüntüler! Zabıta seyyar satıcıyı tokatladı

Skandal görüntüler! Zabıta seyyar satıcıyı tokatladı

İstanbul Güngören'de zabıta ekibi, kamyonetiyle seyyar satıcılık yapan kişiye ailesinin gözü önünde tokat attı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Terör saldırısı sandılar! Doğalgaz patladı, ev yerle bir oldu
50 aktivist kadın daha Masha Amini için saçlarını kesti
At yarışında skandal! O anlar saniye saniye kamerada
Bu sefer şikayetçi olan bir erkek! Kadın müdür hakkında akıl almaz taciz iddiası
Bakan Nebati, ''nöroekonomi'' çıkışı nedeniyle kendisini eleştirenlere bu yanıtı verdi
Özel hastanenin yoğun bakımında yaşlı kadına iğrenç işkence
Sokak ortasında dehşet! Kafasından vurup kaçtılar
Erdoğan'dan CHP'ye ''başörtüsü'' teklifi
Tacizi engelleyenlere silahlı saldırıda karar verildi